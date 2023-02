90. Geburtstag in Wermelskirchen „Ich bin immer noch schnell“

Einen ähnlichen Effekt erlebte er damals, als er zum ersten Mal an der Türe am Haus der Begegnung anklopfte – frisch im Ruhestand. „Wir bauten damals das Internet-Café auf“, erzählt er. „Wir Rentner hatten ja Zeit“. Viele Generationen der Senioren im Haus an der Schillerstraße lernten in fast 20 Jahren ihre ersten Schritte am Computer mit Manfred Illner kennen. „Ich war einfach begeistert und bin es noch“, sagt er. Viel habe er sich selbst beigebracht, anderes in Büchern studiert. „In kurzer Zeit entwickelt sich in diesem Bereich so viel“, sagt er. Aber Manfred Illner bleibt weiter dran – den Laptop hat er immer in Griffweite. Er spielt Skat, schreibt E-Mails. Und er nutzt die weite Welt des Internets, um Informationen zu sammeln.