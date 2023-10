Mitmachzirkus in Wermelskirchen Manege frei im Ferienprogramm

Leni steht in der Schlange beim Seilspringen. Sie hüpft ein bisschen aufgeregt auf dem Hallenboden. Gleich ist sie in an der Reihe: Während das große Seil schwingt, will sie hineinhüpfen – so wie die vielen Mädchen vor ihr es versucht haben. Als Leni an der Reihe ist, verheddern sich ihre kurzen Beine im Seil. Die beiden Artistinnen vom Zirkus „Zapp Zarap“, die das Seil schwingen, setzen erneut an. Leni versucht es wieder, aber das Seil schwingt zu schnell. Auch der nächste Versuch geht schief. Aber die beiden Artistinnen vom Zirkusteam machen Leni Mut, es direkt noch einmal zu probieren – ohne großes Aufheben, ohne Diskussionen. Beim vierten Versuch springt Leni ins Seil, hüpft und zeigt ihr Können. Als sie wieder zum Stehen kommt, zieht ein breites Strahlen auf ihr Gesicht. Und sie stellt sich gleich noch einmal an.