Für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren : Manege frei für Zirkusprojekt in den Herbstferien

Dabringhausen Der Circus ZappZarap gastiert wieder in Wermelskirchen und lädt Jungen und Mädchen zum Mitmachen ein. Er kommt auf Einladung des Vereins Radieschen. Viele spannende Workshops werden angeboten.

Das werden kunterbunte und vor allem spannende Herbstferien: Vom 19. bis 24. Oktober veranstaltet der Verein Radieschen in der Mehrzweckhalle in Dabringhausen zusammen mit dem Circus ZappZarap eine spannende Zirkusprojektwoche. nach langen Planungen, wie ein solches Projekt unter Corona-Bedingungen durchführbar ist, liegt ein Hygienekonzept des Veranstalters vor, das auf der Internetseite unter www.wermelskirchen.de/leben/jugendfoerderung/radieschen-e.v. einzusehen ist. So soll gewährleistet werden, dass die Kinder in den Herbstferien viel Spaß haben.