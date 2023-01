Mammutbaum in Wermelskirchen Deutschlands größter Naturweihnachtsbaum hat jetzt ein „Loch“

Drei weitere Äste, jedoch deutlich kleinere als der gebrochene, entfernte das Rheinwald-Trio gleich mit. Einer davon war vermutlich durch das Herabstürzen des Riesen-Astes gebrochen und hing nur noch an wenigen Fasern am Naturweihnachtsbaum, wie Frank Rheinwald erläuterte: „Der könnte spätestens bei einem Sturm fallen und eine Gefahr darstellen.“ Darüber hinaus hielt sich Rheinwald mit Verweis auf den Rhein-Berg-Kreis als seinen Auftraggeber bedeckt. „Der Baum macht auf mich einen gesunden Eindruck. Aber letztlich kann ich das nicht beurteilen“, betonte Frank Rheinwald. Zu dem „Loch“, das den Naturweihnachtsbaum nunmehr sehr unsymmetrisch wirken lässt, stellte Rheinwald fest: „Da lässt sich nichts machen. Das wächst mit der Zeit aber zu.“ Sein Mitarbeiter Lennart Knapstein habe den Schnitt möglichst nah am Baumstamm gesetzt, denn: „Dann schließt der Baum diesen am schnellsten und die Zeit, in der beispielsweise Pilze eindringen können, ist am kürzesten.“ Diesen Tenor ließ genauso die Stadt Wermelskirchen, die mit Tiefbauamtsleiter Harald Drescher sowie Stadtsprecherin Kathrin Kellermann bei den Arbeiten als Beobachter zugegen waren: „Wir beteiligen uns an keinen Spekulationen und wollen diese auch nicht befeuern. Wir müssen das Gutachten abwarten.“ Das habe die Kreisverwaltung in Auftrag gegeben.