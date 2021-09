Bundestagswahlkampf in Wermelskirchen : Maik Außendorf von den Grünen diskutierte am Jugendfreizeitpark

Wermelskirchen Maik Außendorf von den Grünen bewirbt sich bei der Bundestagswahl für das Direktmandat aus dem Kreis. Am Mittwoch machte er zusammen mit der Landtagsabgeordneten Josefine Paul Wahlkampf in Wermelskirchen.

Eigentlich will Maik Außendorf am Mittwochnachmittag über die Balkantrasse fahren. Seine Inliner zieht der Direktkandidat der Grünen für den Rheinisch-Bergischen Kreis an diesem Tag aber doch nicht an. Der Grund: Bis kurz vor seinem Wahlkampftermin am Jugendfreizeitpark hat es geregnet, auf dem Basketballplatz steht das Wasser, die Fahrbahnen auf der Skate-Anlage und auf der Trasse sind mit Pfützen bedeckt. „Das ist jetzt einfach zu glatt“, sagt Außendorf. So wird aus der geplanten Tour eine Diskussionsrunde.