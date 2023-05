Maifest in Wermelskirchen Maifest eröffnet die Gartensaison im Haus Eifgen

„Wunderbar“, sagt Vereinsvorsitzender Michael Dierks, der ganz hinten am Schaltpult steht und sich über den Start in die neue Gartensaison freut. „Das war in der vergangenen Woche noch richtig viel Arbeit“, erzählt er dann und deutet auf die Bühne, die Stühle und die Technik. Am Rande des Biergartens ist ein neuer Pavillon entstanden, der als Stuhllager dienen kann. „Darüber hinaus waren keine Neuerungen nötig“, sagt Dierks. Der Biergarten hat sich schließlich längst als Kulturort etabliert. Und daran erinnern sich auch die Zuhörer am 1. Mai schnell: Am Nachmittag klingt die Musik der Brasshoppers Bigband gemütlich durch das Eifgen – als wolle sie vom Frühling erzählen.