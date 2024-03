Zauberei in Wermelskirchen Magische Momente mit Pit Hartling in der Kattwinkelschen Fabrik

Was aber genau zum sprichwörtlich zauberhaften Inhalt des Programms passt. Denn es ist nicht die bombastische, von Rauch und Knallerei begleitete und von Magiern wie David Copperfield bekannte Illussionsmagie, bei der der Zauberkünstler einmal quer durchs Eifgental schweben würde. Sondern es sind leise Tricks, die faszinieren. So sehr, dass Pit Hartling einmal schmunzelnd sagt: „Haben sie so etwas schon mal gesehen? Nein? Warum klatscht denn dann keiner?“