Langer Einkaufssamstag in Wermelskirchen : Mäßiger Betrieb am langen Samstag

Timo Pleuser nutzte den langen Samstag für einen Shopping-Besuch bei Elke Kentschke von „Male“. Foto: Jürgen Moll Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Einzelhändler öffneten zwei Stunden länger die Türen ihre Geschäfte. Gleichzeitig startete die Ausgabe der ersten Zählscheine.

Vorneweg: Es war kein Vergleich mit turbulenten „á la carte“-Wochenenden, wenn die Wermelskirchener durch die Geschäfte streifen, nach Angeboten Ausschau halten und freudestrahlend ihre ersten Zählscheine entgegennehmen. Ganz im Gegenteil: Am Samstagnachmittag blieb es ruhig. Der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ hatte die Einzelhändler nach der kurzfristigen Absage des Festwochenendes „á la carte“ aufgerufen, am Samstagnachmittag die Türen ihrer Geschäfte etwas länger zu öffnen – für den offiziellen Start ins Weihnachtsgeschäft und mit besonderen Aktionen für die Kunden.

„Die Resonanz der Einzelhändler war eigentlich auch ganz gut“, erzählte am Samstagnachmittag Bekleidungshändler Stefan Rojewski. Rund 70 Prozent der Kollegen hätten ein positives Signal für einen „langen Samstag“ gegeben. Am Ende waren es aber vor allem die Händler an der Telegrafenstraße, die ihre Geschäfte bis in den Nachmittag geöffnet ließen. Auf der Kölner Straße hielt einzig Optikerin Gudrun Kirst die Stellung. „Das sieht auf den Straßen wahrscheinlich leerer aus, als wir diesen Samstag erleben“, befand die Optikerin, die Anfang des Monats ihr neues Geschäft bezogen hatte. Sie habe viele Termine mit Kunden für diesen Nachmittag gemacht, die sich über den Termin am Wochenende gefreut hätten.

Info Zählscheinaktion mit 2400 Gewinnen Aktion Ab sofort geben viele Einzelhändler für einen Verkaufswert von fünf Euro je einen Zählschein aus. Die Einzelhändler kaufen die kleinen Lose beim Marketingverein. Rund 120 Beteiligte aus Einzelhandel, Gastronomie, Handwerk und Dienstleistung waren im vergangenen Jahr dabei. Preise In diesem Jahr gibt es rund 2400 Preise – darunter 13 Hauptpreise. Bereits vor einigen Jahren hat der Marketingverein das Konzept verändert: Seitdem gibt es nicht mehr ein Auto zu gewinnen, stattdessen werden mehrere hochwertige Hauptgewinnen verlost.

Tatsächlich blieb es auf den Straßen eher ruhig – nur wenige Kunden waren gezielt wegen der verlängerten Öffnungszeiten in die Stadt gekommen. „Ich hatte einfach Glück und wusste gar nichts davon, dass es heute diese Aktion gibt“, erzählte Kundin Petra Wöttcher – während sie bei „Quick Schuh“ auf der Suche nach ein paar neuen Schuhen war. Auch dort blieben die Türen eine Stunde länger geöffnet. Sie habe die ganze Woche gearbeitet und freue sich nun sehr darüber, an diesem Samstag auch am Nachmittag noch so viele offene Türen an der Telegrafenstraße zu finden, erzählte Petra Wöttcher. „Jetzt gönne ich mir was“, befand sie und wanderte dann zum nächsten Geschäft. In der Tür bei Marabu kamen ihr eine Mutter und ihre erwachsene Tochter entgegen – mit vollen Tüten an den Händen. „Jetzt gehen wir noch schön einen Kaffeetrinken“, befanden die Frauen und freuten sich offensichtlich über die gemeinsame Zeit am Samstagnachmittag.

Zweieinhalb Stunden länger als an anderen Samstagen hielten Barbara Busch und ihre Kollegen die Buchhandlung Marabu am Samstag geöffnet – bis 16 Uhr. „Wir hoffen, dass die Menschen, die sonst vielleicht am Wochenende in große Städte fahren, wegen Corona darauf verzichten und heute bei uns vorbeischauen“, erklärte Barbara Busch. Bereits am Mittag sei der Betrieb groß gewesen. Viele Menschen hätten sich sehr über ihre ersten Zählscheine gefreut. Wie immer würden die Reaktionen von „Ich habe noch nie etwas gewonnen“ bis „Ach, ist es schon wieder soweit?“ reichen. Es gebe aber auch Kunden, die bereits auf den Start der Aktion gewartet hätten. „Egal wie es heute noch läuft“, befand die Buchhändlerin schließlich, „für uns ist es wichtig, heute Flagge zu zeigen“.

Auch Stefan Rojewski zeigte in seinem Bekleidungsgeschäft „Male“ Flagge. Das Festwochenende sei so kurzfristig abgesagt worden, dass viele Händler bereits Aktionen und den Start neuer Kollektionen geplant hätten. „Es ist vernünftig, dass wir auf den verkaufsoffenen Sonntag verzichtet haben, aber es war wichtig, dass wir trotzdem etwas anbieten“, erklärte er. Der Handel müsse aus der Situation einfach das Beste machen.