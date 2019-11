Fairtrade : Faire Schokolade aus Ghana

„fairafric“ bezieht die Schokolade direkt von der Firma Niche Cocoa aus Ghana. Angeboten wird sie auch im Weltladen am Markt. Eine Tafel kostet drei Euro. Foto: dpa-tmn/Robert Günther

Wermelskirchen Luise Sasse stellte ein Konzept vor, mit dem Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden sollen.

Wie lässt sich der Handel mit dem globalen Süden fairer gestalten? Wie kann man die Produktion von Konsumgütern so organisieren, dass genug vom Gewinn im Ursprungsland bleibt? Unter welchen Bedingungen können Bauern und Arbeiter vor Ort ein Einkommen erwirtschaften, von dem sie leben und ihre Kinder in die Schule schicken können? Diese Fragen standen im Haus der Begegnung im Fokus. Bei der in Zusammenarbeit mit dem Weltladen Wermelskirchen organisierten Veranstaltung stellte Luise Sasse vom Start-Up „fairafric“ die von dem Unternehmen verkaufte, in Ghana hergestellte Schokolade vor. Der Vortrag diente einerseits der Bewerbung der hauseigenen Schokolade, hatte andererseits aber auch einen erkennbar aufklärerischen Anspruch. Das gut informierte Publikum goutierte dies mit vielen Fragen und konstruktiven Diskussionsbeiträgen.

Sasses wichtigstes Anliegen war dabei die Verlagerung der Produktion in die Kakao exportierenden Länder: Bisher wird der Kakao zwar in Ghana und anderen tropischen Ländern geerntet, aber die Herstellung von Schokolade aus Kakao findet vor allem in Europa und Amerika statt. Das führt dazu, dass nur ein geringer Teil des durch den Verkauf des Produktes erwirtschafteten Gewinns in den Ländern des globalen Südens bleibt. „Kakaobauern bekommen nur rund sieben Prozent, Produzenten etwa 35 Prozent“, erklärte Sasse. Das Unternehmen „fairafric“ arbeitet darum mit der ghanaischen Firma Niche Cocoa zusammen, die die Schokolade in dem westafrikanischen Land herstellt und auf diese Weise dort Arbeitsplätze entstehen lässt. Auch die Kakaobauern werden mit einer Prämie unterstützt. Hiervon erhofft sich Sasse einen Rückgang der Kinderarbeit: „Sobald die Menschen finanziell die Möglichkeit dazu haben, schicken sie ihre Kinder in die Schule. Die Ursache für Kinderarbeit ist Armut“, sagte Sasse.

Info Viele Bauern leben vom Kakaoanbau Produktion Die deutsche Schokoladenindustrie verarbeitet nach Angaben von „Fairtrade Deutschland“ 400.000 Tonnen Kakaobohnen pro Jahr. Der Kakaoanbau ist für über 5,5 Millionen Bauern die Haupteinnahmequelle.