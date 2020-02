Sicheres Feiern : „Luisa“ hilft bei sexueller Belästigung im Karneval

Wermelskirchen Die Kampagne mit dem Codewort „Luisa“ soll die Hemmschwelle senken, sich bei sexueller Belästigung Hilfe zu suchen.

Auch im Dabringhausener Karneval soll die bundesweite Kampagne „Luisa ist hier“ das Feiern für Frauen sicherer machen. Dabei dient „Luisa“ als eine Art Codewort: Frauen, die sich belästigt fühlen, können sich mit der Frage „Ist Luisa hier?“ an geschultes Personal wenden – das sind an Altweiber und Karnevalssamstag die Mitglieder des Festausschusses, an Rosenmontag zusätzlich dazu sämtliche Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). „Die Frau wird an einen sicheren Ort gebracht und gefragt, was sie braucht - egal ob das ein Taxi oder der Anruf eines Freundes ist“, erklärt Christine Warning vom Frauen-Zimmer Burscheid, einer Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt für den Rheinisch-Bergischen Kreis.