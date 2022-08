DRK, Frauenzimmer e.V. und Stadt Wermelskirchen kooperieren : „Luisa ist hier“ – Hilfsangebot auf Kirmes

Wermelskirchen Mädchen und Frauen können sich mit der Frage „Ist Luisa hier?“ an die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wenden, wenn sie belästigt werden. Auf diese Frage wird ihnen umgehend und ohne Rückfragen geholfen.

„Die Sicherheit von Frauen und Mädchen liegt uns sehr am Herzen“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück, auf deren Initiative die Kampagne nun eingesetzt wird. Deshalb können sich Frauen und Mädchen, die sich durch aufdringliche Blicke, obszöne Sprüche oder unangemessenen Körperkontakt sexuell bedrängt fühlen, an die beiden Stationen der DRK wenden. Diese befinden sich am Schwanenplatz und der Telegrafenstraße auf Höhe der Stadtsparkasse und sind durch große Strandfahnen gekennzeichnet.