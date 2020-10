Ansteckungsgefahr mindern : So lüften die Wermelskirchener auf der Arbeit

So lüften die Wermelskirchener auf der Arbeit

Thomas Marner am offenen Fenster in seinem Büro. Für das Foto wurde ausreichend Abstand gehalten, deshalb trägt er keinen Mundschutz. Foto: Annika Lamm

Wermelskirchener Fenster auf, um Corona zu trotzen. Während manche in der Kälte mit Winterjacke im Büro sitzen, haben andere geschickte Lösungen gefunden – so wie die Landbäckerei Bauer. Auch im Rathaus steht Lüften auf der Tagesordnung.

Draußen ist es kalt und nass, aber trotzdem sollten die Fenster in Büroräumen oder Läden von Zeit zu Zeit aufgemacht werden, um durchzulüften – auch im ungemütlichen Herbst. Das ist wichtig, um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus in geschlossenen Räumen zu minimieren. Viele Unternehmen und Geschäfte in Wermelskirchen haben das regelmäßige Lüften längst etabliert.