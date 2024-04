Azubis aus Wermelskirchen 178 neue Handwerker losgesprochen

Die 81 neuen Anlagenmechaniker-Gesellen für den Bereich Sanitär, Heizung und Klima mussten sich bei ihrer Lossprechung einer besonderen Tradition stellen: Lehrmeister und Angehörige durften mit einem Hammer auf ein Kehrblech schlagen und die ehemaligen Auszubildenden so wortwörtlich von den Pflichten ihrer Lehrzeit losschlagen. „Wir haben einen sehr interessanten Job, unser Beruf ist wichtig und in aller Munde gekommen, vor allem was das Thema Energiewende betrifft. Da ist viel Zukunftsmusik drin“, sagte Thomas Braun, Obermeister der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Bergisches Land bei der Lossprechung. Braun rat den jungen Fachkräften, in Zukunft Weiterbildungen in Anspruch zu nehmen, dem Beruf treu zu bleiben, und „Kopf und Hand in diesem Handwerk zu benutzen“.