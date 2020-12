Zählschein-Aktion in Wermelskirchen : Losnummer 49.366 gewinnt das E-Bike

Welcher Zählschein hat welchen Gewinn gewonnen? Ab heute werden wirder Losnummern überprüft, um sich über überraschende Geschenke zu freuen. Foto: Keystone/Volkmar Schulz/ddp

Wermelskirchen Bei der 94. Aktion kamen insgesamt drei Millionen Euro Kaufkraft in die Stadt, dazu noch weitere 45.000 Euro durch die „Dellmark“. Der Marketingverein „WiW“ ist begeistert über den Erfolg, der die Wirtschaft in der Stadt stärkt.

Auf die Zählscheine, gucken, Gewinne abstauben: Ab heute steht fest, welche Nummern der 550.000 Zählscheine, die mit jedem Einkauf in der Stadt in den Umlauf gebracht wurden, einen der 13 Hauptgewinne absahnt. In Wermelskirchen ist es mittlerweile eine liebgewonnene Tradition, nach dem Frühstück am heiligen Abend mit den gesammelten Zählscheinen die lange Liste abzugleichen, ob und welchen Gewinn man sich als überraschendes Zusatzgeschenk zum Fest abholen darf. Insgesamt sind in diesem Jahr 2400 Gewinne ausgelost. Da sich 550.000 Zählscheine im Umlauf befinden, gewinnt jedes 225. Los, verspricht der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW). Kleine Änderung durch die Corona-Pandemie: Die Gewinne werden erst nach dem Lockdown, voraussichtlich vom 10. Januar 2021 bis 28. Februar, in der Geschäftsstelle des Marketingvereins WiW in der Telegrafenstraße 9 ausgegeben. Allerdings: Die 13 Hauptgewinner (siehe Kasten) können sich bereits ab heute, Donnerstag, 24. Dezember, per Mail unter info@wiw-marketing.de wenden.

Von der Resonanz auf die mittlerweile 94. Zählschein-Aktion in der Stadt ist WiW-Vorsitzender André Frowein begeistert: „Rund drei Millionen Euro Kaufkraft konnten durch diese lebendige Tradition an Kaufkraft in Wermelskirchen bleiben“, kann er verkünden. „Viele Kunden kommen bewusst wegen dieser kleinen Lose aus den Nachbarstädten hierher, um in Wermelskirchen einzukaufen.“ Was ihn besonders freut, vor allem in schwierigen Corona-Zeiten, ist, dass die Wermelskirchener bewusst lokal kaufen. „Und erst recht in den vergangenen Monaten“, verrät Frowein. Über 100 Betriebe, Vereine und Institutionen haben sich in diesem Jahr an der Zählscheinaktion beteiligt. „Damit ist sie besser gelaufen als sonst“, kann Frowein dankbar vermelden.

Info Diese 13 Losnummern gewinnen Hauptpreise 13 Hauptgewinne Diese Lose haben bei der 94. Zählscheinaktion die Hauptpreise gewonnen: 49.366 Elektro-Bike im Wert von 2.500 Euro, Zweirad Lambeck 368.091 Schmuck/Uhr, Wert: 1000 Euro, Goldschmiede Achim Koch 393.334 Haus- und Grundstücksservice, Wert: 1000 Euro, Bergische Gartenzwerge 6546 Apple iPad Air 2020, Wert: 770 Euro, Datentechnik Patrick v. Stein 202.631 Kochkursus 5 Personen kochen, 10 Personen schlemmen, Wert 750 Euro, Schwanen 18.002 Premium Karte, Wert 1000 Euro, Landhaus Spatzenhof 261.332 Outdoor-Grill-Station, Wert 1400 Euro, Obi 424.773 Gruppenseminar, Wert: 300 Euro, Kräuterküche 234.097 Gesundheits-Wohlfühl-Paket, Wert: 1000 Euro, Gesundheitszentrum 360° 411.778 Stromlieferung, Wert: 1000 Euro, BEW 188.606 halbes Rind, portioniert, Wert: 1000 Euro, Metzgerei Sachser 186.616 Dienstleistung Bügeln, Waschen und Mangeln, Wert: 1000 Euro, Bügelfee 509.807 Warengutschein, Wert: 1000 Euro, Bauzentrum Tönnes Gewinnausgabe Voraussichtlich nach dem Lockdown vom 10. Januar bis 28. Februar, in der Geschäftsstelle des WiW, Telegrafenstraße 9. Hauptgewinner können sich vorab per Mail an info@wiw-marketing.de melden.

Auch die „Dellmark“, das besondere Zahlungsmittel in der Stadt, das nur in lokalen Betrieben eingesetzt werden kann, hat sich in diesem Jahr sehr großer Beliebtheit erfreut. „Wir konnten etwa 45.000 Euro in Dellmark in den Umlauf bringen“, freut sich die WiW-Vorsitzende. Viele Wermelskirchener Betriebe, unter anderem Steinco und Steintex, hatten sich für die Idee des Marketingvereins begeistert, „Geschenkboxen“ mit Dellmark und lokalen Köstlichkeiten als Dankeschön für ihre Mitarbeiter zu kaufen, weil in diesem Jahr Weihnachtsfeiern nicht stattfinden konnten. „Das werden wir auch bestimmt weiterführen“, kündigt André Frowein an, der begeistert ist, dass die Dellmark so beliebt ist. „Mittlerweile machen mehr als 50 Händler mit“, sagt André Frowein und verrät: „Vor zwei Jahren wurde rund 3000 Euro Umsatz durch die Dellmark gemacht, jetzt rund 45.000 Euro – das ist wirklich ein toller Erfolg.“ So schwer das Jahr für Einzelhändler, Unternehmen und Gastronomen auch war, der Zusammenhalt sei dadurch noch verstärkt worden, weiß Frowein. „Wir schauen auch zurück auf ein Jahr 2020 mit vielen positiven Impulsen, größerer Kreativität und Zusammenarbeit von Institutionen und Menschen, die vorher nicht zusammengearbeitet haben. Es ist ein stärkerer Zusammenhalt in der Stadt, als noch zu Beginn des Jahres und man spürt eine Identifikation mit dem Standort Wermelskirchen“, sagt André Frowein, der außerdem „die unglaubliche Ideenvielfalt von unseren Vereinen und Kirchen“ lobt. „Wir haben die Krise alle noch nicht überstanden, aber wir sind dankbar für den Einsatz von jedem einzelnen, der sich den Herausforderungen bewusst gestellt hat“, so der WiW-Chef.