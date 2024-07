Konzert in Wermelskirchen Lokalhelden rocken den Eifgen-Biergarten

Beim brandneuen Song „Transience And Eternity“, der seine Weltpremiere im Eifgen-Biergarten feierte, schnallte sich Bassist Spaky gar die Akustikgitarre um. Die düstere Halbballade machte sich gut im ansonsten so knallharten Band-Sound, bei dem vor allem Sänger Locke mit seinem Brachialorgan in bester Death-Metal-Manier beeindruckte. Und wenn der neue Song „Near Life“ die Richtung vorgab, in die die Band unterwegs war, machte das durchaus Lust auf mehr. Als Zugabe gab‘s „Walls“, als Akustik-Version – der Song war vorher in der Brett-Variante gespielt worden.