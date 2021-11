Stippvisite auf dem Rhombus-Areal : Loesch und Dorner besuchen Bauernmarkt

Wermelskirchen Der Bauernmarkt, den der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) zum „à la carte“-Wochenende erstmals veranstaltete, neigte sich dem Ende zu, als Besuch aus der Kreisverwaltung aufschlug.

In dieses Programm im Rahmen des bundesweit geförderten „Kultursommers“ und in die damit verbundenen Aktionen in den anderen rheinisch-bergischen Kommunen musste die Kulturreferentin reichlich Arbeit stecken, denn: Während kreisfreie Städte ihre Förderanträge direkt stellen konnten, mussten die der kreisangehörigen bei den Kreisverwaltungen gebündelt und als ein zusammengefasster eingereicht werden – was letztlich eine Schaltstelle mehr und entsprechend mehr Abstimmungsbedarf bedeutete.