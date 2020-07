Innenstadt Wermelskirchen : Loches-Platz wieder Parkfläche?

Wermelskirchen Wann der Spatenstich für den Einzelhandelsschwerpunkt erfolgt, ist offen. Die SPD schlägt eine Zwischenlösung vor. Die WNKUWG ist verärgert, weil sich nichts tut.

Die Ankündigung des neuen Loches-Platz-Eigentümers, dass der Spatenstich für den neuen Einzelhandelsschwerpunkt in der Innenstadt noch einige Zeit dauern könnte, ruft jetzt SPD und WNKUWG auf den Plan. Jochen Bilstein (SPD) hat nach der Lektüre des Berichtes über den aktuellen Bauzeitenplan in der Bergischen Morgenpost Kontakt mit Florian Leßke vom Amt für Stadtentwicklung aufgenommen. André Held, Geschäftsführer der Grundbesitz GmbH der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg, hatte im Gespräch mit der Redaktion keinen Zeitpunkt für einen Spatenstich nennen können. Der Grund: Die Entscheidung für einen Generalunternehmer sei noch nicht gefallen. Wann mit dem Bau begonnen werde, sei noch unklar. Deshalb bittet Bilstein den Amtsleiter, mit dem Eigentümer der Fläche Kontakt aufzunehmen, um eine Zwischennutzung des Loches_Platzes als öffentlicher Parkfläche zu prüfen.

Bei der WNKUWG rennt der SPD-Fraktionsvorsitzende „grundsätzlich offene Türen mit diesem Vorschlag ein“, meinte Fraktionsvorsitzender Henning Rehse als Reaktion. Dennoch will er wissen, wie lange so eine Zwischenlösung dauern könnte und ob sich der Aufwand für eine hoffentlich absehbare Zeitspanne lohne. „Besteht eigentlich momentan Bedarf, den Platz zum Parken zu öffnen? Uns liegen aktuell keine Beschwerden von Einzelhändlern oder Kunden hinsichtlich eines unerträglichen Parkdrucks vor“, schreibt Rehse an Leßke und den Bürgermeister.