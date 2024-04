50 Jahre Städtepartnerschaft Sheena Michel erfüllt sich ihren Traum in Loches

Im vergangenen Jahr begann Sheena, sich umzusehen. Die Gymnasiastin recherchierte nach Möglichkeiten für Jugendliche, in anderen Ländern die Schule zu besuchen. Sie kam auf Neuseeland und die USA und entdeckte die hohen Schulkosten. „Also sah ich mich in Europa um, damit das Auslandsjahr auch bezahlbar bleibt“, erklärt sie. So entdeckte sie Frankreich. Sie hatte in ihrer Klasse die französischen Austauschschüler kennengelernt und begann, Pläne zu schmieden. „Meine Eltern wünschten sich, dass ich vor meinem Auslandsjahr erst mal ein Praktikum im Ausland mache“, erzählt sie, „als kleine Testphase.“ Sheena erklärte sich mit der Bedingung einverstanden und machte sich auf die Suche.