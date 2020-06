Haushalt Wermelskirchen : Haushaltsloch bis zu zehn Millionen Euro

Wermelskirchen Stadtkämmerer Dirk Irlenbusch: Das Defizit wird verbucht und in den nächsten 50 Jahren refinanziert. Es gibt keine Haushaltssperre, denn die Stadt müsse funktionieren. Fehlendes Bargeld wird durch Erhöhung des Dispos ausgeglichen.

Der Stadtkämmerer hat schon früh entschieden, die Gewerbesteuervorauszahlungen zu Beginn der Corona-Krise für zwei Quartale auszusetzen. Das verschaffte den heimischen Unternehmen Luft und damit eine zusätzliche Liquidität von rund zehn Millionen Euro. Inzwischen zeichnet sich ab, dass mit erheblichen Gewerbesteuereinbußen zu rechnen ist: Aktuell eben in dieser Höhe. Ob das Loch noch größer wird, ist noch nicht abzusehen.

Was zu Anfang der Krise eine vorausschauende Unterstützungsmaßnahme der heimischen Firmen und Unternehmen war, bewahrheitet sich inzwischen: Zahlreiche Gewerbebetriebe haben in den vergangenen Wochen Herabsetzungsanträge für 2020 beim zuständigen Finanzamt gestellt. Dadurch reduzieren sich Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2020 entsprechend. „Ich rechne aktuell mit Gewerbesteuereinbußen von 30 bis 40 Prozent“, sagt der Kämmerer Dirk Irlenbusch. Dabei komme es sicher auch darauf an, wie lange die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen anhalten.