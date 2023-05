Festival in Wermelskirchen „Local Heroes“ rocken an drei Tagen das Eifgental

In eine ähnliche Richtung geht das dreitägige Festival, das im Rahmen der Feiern zur Verleihung der Stadtrechte an Wermelskirchen vor 150 Jahren im und am Haus Eifgen stattfinden wird. Allerdings in Form von Live-Konzerten mit insgesamt 17 Bands, die jeweils eine Dreiviertelstunde Spielzeit bekommen, um sich und ihre Musik zu präsentieren. „Wir haben zwei Bühnen geplant, eine innen und eine draußen im Biergarten. Daher ist ein relativ fließender Wechsel zwischen den Bands möglich und die Spielzeiten dürften auch netto bei den veranschlagten 45 Minuten liegen“, blickt Michael Dierks aus.