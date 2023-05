Wermelskirchen Local-Heroes-Festival war ein voller Erfolg

Das wurde schon am frühen Freitagabend klar, als bei bestem Mai-Wetter mit Sonnenschein und milden Temperaturen das Oktett „Bratsche“ den musikalischen Reigen im Biergarten eröffnete. Die Band hatte bereits hörbar Spaß am Spiel, was sich auch bei den anderen Musikern an beiden Abenden fortsetzte. „Bratsche“ hatte auch eine Art Fanclub mitgebracht, zwei junge Frauen waren extra ihretwegen gekommen.