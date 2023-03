Nahe Wermelskirchen Lkw-Unfall auf A1 – Feuerwehr sichert Gefahrenstelle

Am Montagabend, 13. März, wurde die Feuerwehr Wermelskirchen wegen eines Unfalls auf der Autobahn 1 alarmiert. Das teilte die Stadt Wermelskirchen am Dienstag mit. Gegen 18.00 Uhr war nahe Wermelskirchen ein Lastwagen in Richtung Leverkusen fahrend verunglückt.