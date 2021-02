Diskussion im Finanzausschuss Wermelskirchen : LKW kostet die Stadt mehr Geld

Wermelskirchen Eine Panne bei den Mittelanmeldungen sorgt für Mehrbelastung im Haushalt. Neuer LKW kostet jetzt 225.981 Euro statt 142.000 Euro. Die Lieferfrist beträgt 45 Wochen.

Der LKW mit Ladekran, der im Jahr 2002 für die Stadt angeschafft wurde, hat damals 127.000 Euro gekostet. Jetzt muss ein neues Fahrzeug her, das bereits im Haushaltsplan 2019 mit 142.000 Euro veranschlagt und öffentlich ausgeschrieben worden ist. Jetzt die bittere Überraschung: Es ging lediglich ein Angebot über 225.981 Euro ein für einen neuen LKW, für den die Lieferfrist bei 45 Wochen nach Auftragserteilung liegt. Dass plötzlich Mehrkosten von 83.981 Euro angesetzt werden, sorgte im Haupt- und Finanzausschuss für einige Unruhe. Eine solche Fehlberechnung dürfe nicht geschehen, hieß es. Die Kämmerei sei in dieser Angelegenheit komplett außen vor, stellte Thomas Marner, Technischer Beigeordneter, umgehend klar. Offen räumte er ein, dass der Fehler in seinem Dezernat geschehen sei. Denn: „Bei der Mittelanmeldung des Fachamtes blieben offensichtlich die Preissteigerungsraten für die Zeit von 2002 bis 2018 unberücksichtigt“, so die Erklärung der Verwaltung. „Mit Eintritt in die Haushaltssicherung wurde vereinbart, die Abschreibungszeiträume der Nutzfahrzeuge deutlich zu erhöhen. Leider wurde es bei der Mittelanmeldung versäumt, die Wiederbeschaffungszeiträume ebenfalls fortzuschreiben.“