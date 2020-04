Neue Stelle in Wermelskirchen. : Als Fördermittelmanagerin neue Einnahmenquellen für Stadt suchen

Wermelskirchen Seit Anfang des Monats besetzt die 29-Jährige die neu geschaffene Stelle bei der Stadtverwaltung Wermelskirchen. Das erste Projekt liegt bereits drängend auf ihrem Schreibtisch, wie Thomas Marner sagt: „Hallenbad, Hallenbad und noch mal Hallenbad.“

Wenn Thomas Marner als Technischer Beigeordneter sagt, dass eine neue Stelle zum Fördermittelmanagement bei der Stadtverwaltung in Werrmelskirchen „eine Investition in die Zukunft der Stadt“ sei, zeugt das von Vorschuss-Lorbeeren und Überzeugung, aber auch von einem Erwartungsdruck, dem sich Lisa Engstfeld stellen muss. Die 29-jährige Wuppertalerin trat zum 1. April ihren neuen Job als Fördermittelmanagerin der Stadtverwaltung an und steckt bereits mitten in der Arbeit: „Ich leiste gerade unheimlich viel Recherche-Arbeit, um die Kulisse der vielen Förderprogramme und ihre Bedingungen zu erfassen.“ Der Vorteil dabei: Von Corona-Pandemie ist Lisa Engstfeld dabei kaum beeinträchtigt, denn für diese Arbeit sind Lektüre, Durchforsten des Internets und Telefonate angesagt – kein Kontakt von Mensch zu Mensch entsteht dabei vorerst nicht.