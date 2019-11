3000 Kalender werden verkauft für guten Zweck : Lions-Club auch auf Indoor-Weihnachtsmarkt

Dabringhausen Endspurt beim Verkauf des Adventskalenders. Unterstützt wird mit dem Erlös das Programm „Klasse 2000“.

Der Lions-Club Wermelskirchen – Wipperfürth nimmt am Indoor-Weihnachtsmarkt in Dabringhausen teil. Es sei der Endspurt für den Verkauf der Adventskalender, schreibt Lions-Sprecher Ulrich Gräfe an die Redaktion. Zum zehnten Mal in Folge sollen auch in diesem Jahr wieder 3000 Kalender Abnehmer finden.

„Unser Club ist zur Unterstützung der Verkaufsstellen mit einem eigenen Stand auf dem Indoor-Weihnachtsmarkt in Dabringhausen am 30. November und 1. Dezember unmittelbar im Eingangsbereich vertreten“ so Gräfe. Die Gewinnchance auf einen der 256 Preise im Gesamtwert von rund 10.000 Euro sorgten schon in den letzten Wochen für rege Nachfrage. „Jetzt möchten wir in unseren Verkaufsstellen und auf dem Weihnachtsmarkt auch die Restexemplare verkaufen“, teilt der Lions-Club mit. Bis 30. November in den Verkaufsstellen und noch am 1. Dezember. in Dabringhausen sind die Kalender für fünf Euro das Stück zu haben. Nutznießer sind - wie in den Vorjahren - die Kinder. Der Erlös – der Club rechnet mit 12.500 Euro – fließt in Kinderprojekte in den vier Städten.