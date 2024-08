Nach Platz vier bei den Olympischen Spielen Marike Steinacker hätte gerne noch nach den Sternen gegriffen

Es ist die manchmal vermisste und in Paris gelebte Offenheit und Freude am Sport, die die Diskuswerferin am meisten beeindruckt: „Die Fans, die hier sind, freuen sich mit den Athleten und honorieren, wie man gekämpft hat – ungeachtet der Platzierung“. Gerne hätte Marike Steinacker in diesen Tagen die Atmosphäre auch in anderen Sportstätten erlebt, doch auch für Olympioniken gilt: kein Ticket, kein Einlass. „Ich wäre gerne beim Beachvolleyball dabei gewesen. Leider war alles ausverkauft.“