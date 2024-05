Deutschlands beste Diskuswerferin Marike Steinacker Gebürtige Wermelskirchenerin – „Ohne mich geht dieses Jahr gar nichts“

Druck als aktuelle Nummer Eins in Deutschland verspürt die Diskuswerferin nicht. „Ich bin gerade sehr sicher mit meinem Wurfgefühl. Das gibt mir sehr viel Halt.“ Wenn sie in den Ring gehe, sei es nur wichtig, die Technik abzurufen und „abzupfeffern, was das Zeug hält“. Genau das in wenigen Wochen in Rom tun zu können, sorgt für riesige Vorfreude: „Meine ersten Europameisterschaften, zum ersten Mal bei so einem Ereignis vor Publikum werfen – das kann fantastisch werden.“