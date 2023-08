Konzertreihe in Wermelskirchen Musik aus vier Jahrhunderten schließt Sommer-Serenade ab

Tief in den Barock ging es mit einem zweigeteilten Stück vor und nach der Pause. Die Partita in d-Moll des Barock-Genies Johann Sebastian Bach, eigentlich für Violine Solo komponiert, von Frank Zabel aber fürs Klavier transkribiert, erklang in typischer Bach-Manier, strukturiert und mathematisch genau ausformuliert. „Musik für Klarinette und Klavier wird eigentlich erst seit dem 19. Jahrhundert geschrieben – wir haben aber gedacht, dass wir zur Auflockerung des Programms auch weit ins 17. Jahrhundert zurückgehen wollen“, sagte Frank Zabel. Und das Konzept funktionierte, denn die drei kurzen Teile der Partita waren ein interessanter Kontrapunkt – gerade auch im direkten Vergleich zur Komposition von Frank Zabels mit dem Titel „Beyond Silence And Despair“, wohinter sich vier Stücke für Klarinette und Klavier nach Edvard Munch verbargen.