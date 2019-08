Wehmütige Stimmung auf dem Kirmesplatz in Wermelskirchen : Letzter Kirmestag auf dem Loches-Platz

Wermelskirchen Große Unsicherheit und viel Wehmut herrschte gestern bei den Ausstellern auf dem unteren Loches-Platz. Es war der letzte Kirmestag in bewährter Form - nächstes Jahr rollen auf dem Platz bereits die Bagger für den Neubau.

Wer Evelyn Darmann gestern nach der Zukunft in Wermelskirchen fragt, der erntet einen traurigen Blick. „Keiner weiß, wie es für uns weitergeht“, sagt sie dann. Fest steht: Familie Darmann und ihr stattlicher Imbisswagen werden nicht auf den unteren Loches-Platz zurückkehren können. Denn hier entsteht in den nächsten Jahren ein Neubau mit Wohnraum und Ladenzeile. „Natürlich sind wir traurig“, sagt Evelyn Darmann. Und dann beginnt sie zu erzählen - von jenem Montag in Wermelskirchen vor 48 Jahren, als sie hochschwanger plötzlich Wehen bekam. Noch am gleichen Tag kam Tochter Stefanie zur Welt - in Wermelskirchen, während die Familie in dem großen Wagen weiter Würstchen briet und Köstlichkeiten verkaufte. „Wir sind schon hier gewesen, als die Kirmes noch unten am Gymnasium stattfand“, sagt sie. Und deswegen hat sie die Hoffnung auf eine gute Lösung auch noch nicht verloren. „Wir wollen wiederkommen“, sagt sie, „und wir hoffen, dass der Rat eine ordentliche Lösung findet.“ Schließlich würden viele Stammkunden bereits auf sie warten.