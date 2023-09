Aktion in Wermelskirchen Letzter Feierabendmarkt der Saison fällt ins Wasser

Auch am Donnerstagabend, zum Saisonabschluss, bleibt es leer auf der Telegrafenstraße. Die Händler, die trotz des Wetters gekommen sind, treten schnell den Rückweg an. Nur Familie Boidanidis an ihrem kleinen, fröhlichen Foodtruck harrt lange im Regen aus. Sie hat wieder portugiesische Köstlichkeiten mitgebracht und die wenigen Besucher, die sich auf den Weg gemacht haben, finden im Eingangsbereich zwischen ehemaligem Biomarkt und ehemaligem Schuhladen ein trockenes Plätzchen, um die Köstlichkeiten zu genießen – unter dem Strohschirm, an gemütlichen Holztischen. „Wir lassen uns die Laune nicht verderben“, sagt Kostas Boidanidis und zieht sich lachend die Kapuze seiner Regenjacke tiefer in die Stirn. Und so leuchten die Glühbirnen an dem kleinen, bunten Wagen gegen den Regen an.