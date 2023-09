Eifgenstadion in Wermelskirchen Letzte Punkte für das Sportabzeichen gesammelt

Marianne Manderla und Margot Schippers haben ihre Tabellen und Unterlagen auf dem Tisch ausgebreitet. Die beiden engagierten Ehrenamtlichen warten an diesem Abend beim letzten Sportabzeichen-Termin im Dönges-Eifgenstadion auf Besucher. „Es ist ruhiger als sonst in diesem Jahr“, sagt Marianne Manderla. Und dann blättern die beiden Damen durch das sorgfältig geführte Heftchen, in dem sie die Teilnehmer der vergangenen Wochen notiert haben.