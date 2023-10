Kulturelle Bildung in Wermelskirchen Letzte „Kulturrucksack“-Termine

Außerdem stehen noch zwei „KulTourTaxi“-Termine aus. Der erste ist am Samstag, 28. Oktober, von 10 bis 15 Uhr im „Markt 57“ an der Altenberger Straße 57 in Dabringhausen und der zweite am Samstag, 18. November, ebenfalls von 10 bis 15 Uhr in der Dhünntalschule an der Hauptstraße 25 in Dhünn. Für beide Termine sind die Anmeldungen per E-Mail an wistart@web.de zu richten.