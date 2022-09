Betrügerin aus Wermelskirchen : Therapie und Bewährungsstrafe

Wermelskirchen Eine 29-Jährige aus Wermelskirchen war langjährige Wiederholungstäterin. Letztmalig wurde sie nun zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Diesmal ging es um ein über eBay angebotes iPhone 12 ProMax, das sie an einen 21-Jährigen für 830 Euro verkauft hatte – ohne es diesem allerdings nach Überweisung des Betrags zukommen zu lassen. Im zweiten Fall ging es um einen vermeintlichen Gutschein des Modegeschäfts H&M in Höhe von 100 Euro, den die Angeklagte für 70 Euro ebenfalls über eBay verkauft hatte.

Im Rahmen der Verhandlung wolle seine Mandantin keine Angaben machen, daher konnte sich das Gericht nur an den Aussagen der beiden als Zeugen geladenen Geschädigten orientieren. Da es jedoch in der Anklageschrift um den Vorwurf des gewerbsmäßigen Betrugs ging, sah sich die Staatsanwältin vor allem die Kontobewegungen ganz genau an. Aus denen wurde ersichtlich, dass die Angeklagte ein ganz normales Leben auf finanziell recht niedrigem Niveau führte. Was hingegen vorhanden war, waren seit 2010 viele Eintragungen im Bundeszentralregister, bei denen es immer wieder um den Vorwurf des Betrugs ging. Für zwei Verurteilungen zu einmal zehn Monaten und einmal einem Jahr auf Bewährung hatte die 29-Jährige laufende Bewährungen, gegen die sie nun mit den beiden Fällen aus dem April und November 2021 verstoßen hatte.