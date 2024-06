Literatur-Abend in Wermelskirchen Humorvolle Lesung mit Bretagne-Vibes

Die Geschichte war einigermaßen absurd, denn Frank hatte sich in das Bild einer Frau verliebt, die er in der Bretagne zu finden hoffte. Er machte sich also auf, um Karin in Nordfrankreich zu suchen, nur um zunächst auf Hugo zu stoßen. Einen knopfäugigen Hummer, den er vor dem Kochtopf gerettet hatte und mit sich auch auf einen angeleinten Spaziergang nahm. Alleine das hatte schon jede Menge Humorpotenzial. Dazu kam die Suche nach Karin, die den Verliebten über allerlei Hindernisse vermutlich ins Ziel führen würde. Ob die beiden einander wirklich kriegen würden, wurde nicht schlussendlich verraten. Schließlich sollte die Lesung ja in erster Linie Lust auf das Buch machen.