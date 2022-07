Fortbildung in Wermelskirchen : Lesekompetenz an Grundschulen verbessern

Wermelskirchen/Rhein-Berg Workshop „Making und Coding“ verbindet digitale und analoge Welt. Lehrer absolvieren Zertifikatskursus. Für eine ganzheitliche Leseförderung können Mikrocomputer an vielen Stellen des Sprachenunterrichts eingesetzt werden.

Mikrocomputer oder Robotiktools sind schon an vielen Grundschulen und Förderschulen im Einsatz, um Kindern erste Einblicke in die digitale Welt zu vermitteln. Das Digitale lässt sich aber auch nutzen, um die Lesekompetenz von Schülern zu stärken und sie für das geschriebene Wort zu begeistern. Wie diese Verbindung im Unterricht gelingt, damit beschäftigte sich die vierteilige Workshop-Reihe „Mit Making und Coding für das Lesen begeistern“ der Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk des Rheinisch-Bergischen Kreises und der Bildungs-Stiftung der Kreissparkasse Köln.

Making und Coding spielen inzwischen eine immer größere Rolle an Grund- und Förderschulen. Gemeint ist damit das einfache Programmieren für Einsteiger. Mit einer visuellen Programmiersprache wie „Scratch junior“ oder „Open Roberta“ können bereits Kinder im Grundschulalter Coding erlernen und damit zum Beispiel Geschichten erzählen oder überarbeiten und anschließend kreativ in eine digitale Anwendung übertragen. Kinder sollen damit grundlegende Prinzipien und Funktionsweisen der digitalen Welt verstehen und bewusst einsetzen lernen. Auch beim Programmieren müssen die Kinder lesen, aber nur in kleineren Umfängen. Zudem erfordert die Programmierung eines Mini-Roboters besondere Genauigkeit, denn sonst führt er die gewünschte Aktion nicht aus. Auf diese Weise kann durch Coding sprachliche Präzision gefördert und das Selbstvertrauen der Kinder gesteigert werden. „Es ist ganz wichtig, das Selbstbild der Kinder als schlechter Leser aufzulösen“, so die Referentin Anna-Karina Birkenstock.