Gesangswettbewerb in Wermelskirchen Leila Tigani gewinnt “Hidden Talent“

Die Jury-Entscheidung für Leila Tigani fiel sehr eindeutig, berichtete „Johna“ nachdem sich die Juroren für 15 Minuten zur Beratung zurückgezogen hatten: „Alle Kandidaten waren gut und haben es verdient, in der Endrunde des Wettbewerbs zu stehen. Leila Tigani war für uns so überzeugend, weil sie perfekt mit viel Herz gesungen hat.“ Schon nach dem Auftritt der Langenfelderin, die „Writing’s on the wall“ von Sam Smith sang, lobte Florian Franke: „Eine wunderschöne Kopfstimme.“ Und Ji-In Cho attestierte Leila Tigani eine „Wahnsinns-Atemführung“.