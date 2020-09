Mobilität in Wermelskirchen : Leihräder werden gut angenommen

Ein einsames Miet-E-Bike in Dabringhausen an der L 101. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Radfahren boomt: 152.000 Radler in diesem Jahr auf der Trasse unterwegs. 213-mal wurden E-Bikes ausgeliehen; an alle zehn Stationen im Kreis waren es sogar 2653.

Fast sechs Wochen stehen am Busbahnhof die elektrischen Leihräder – Anfang Juli war das flächendeckende Mobilitätsprojekt für den Rheinisch-Bergischen Kreis gestartet worden. Dass es im bergigen Wermelskirchen gut angenommen wird, davon waren nur die größten Optimisten überzeugt. Doch mit rund 213 Ausleihen Ende August liegt die Station auf einem guten Mittelplatz aller Stationen im Rheinisch-Bergischen Kreis. Die Akzeptanz dieses Angebotes ist also für Wermelskirchener Verhältnisse groß.

Die RVK und die Firma Nextbike sind Partner in diesem Projekt. Nextbike wartet die Stationen und damit die E-Bikes; Regionalleiter Nils Möller: „Wir sind sehr zufrieden mit der Ausleihen.“ An den zehn Stationen im Kreis wurden 2653 Ausleihen registriert. Spitzenreiter hierbei war die Rösrather Station am Bahnhof, gleich gefolgt vom Raiffeisenplatzin Hilgen mit 234.

Die beiden Stationen mit den Spitzenausleihen sind eng eingebunden an den Öffentlichen Personennahverkehr. So hält die Linie 260 am Raiffeisenplatz, wo die Balkantrasse kreuzt. Ideal eigentlich mal für eine Probefahrt vom Busbahnhof Wermelskirchen bis nach Hilgen - oder umgekehrt.

Erfreut hat Möller registriert, dass es noch keinen nennenswerten Vandalismus gegeben hat. „Einmal wurde in Rösrath von einer Baustelle Bitumen gestohlen und vor unsere Station ausgekippt.“ Beschädigt wurde also nichts.

Regelmäßig ist der Servicefahrer unterwegs und kontrolliert die Stationen; so auch die virtuellen wie in Dabringhausen. Dort steht ein einzelnes Bike ohne Ladestation an der L 101 im Kreuzungsbereich zur K18. Möller: „Im Moment steht das Bike an der L101, es kann aber auch mal in die Dorfmitte verlegt werden.“

Auf der Seite www.rvk.de/e-bike können Interessierte sehen, wo sich Stationen befinden. Sind die Stationen grau, sind aktuell keine Räder vorhanden. Der Basistarif für eine 30-Minuten-Tour beträgt zwei Euro (VRS-Abonnenten: 1 Euro)