Bildung in Wermelskirchen : „Wenn du hinfällst, war das die Schwerkraft“

Martina Pesch ist Biologie-und Chemielehrerin am Gymnasium Wermelskirchen. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Die Leiterin des MINT-Bereichs am Gymnasium Wermelskirchen spricht über die Bedeutung der Naturwissenschaften.

Frau Dr. Pesch, Sie sind Leiterin des MINT-Bereichs am Gymnasium. Was ist da Ihre Aufgabe?

Martina Pesch Ich habe die Koordination des MINT-Bereichs im Herbst 2019 übernommen. Es geht vor allem um die Abstimmung der MINT-beteiligten Fächer im Schulbetrieb – also Mathematik, Biologie, Physik, Chemie und Informatik. Koordination heißt, dass ich die Materialiensituation aus allen Fächern im Blick habe, aber auch den Besuch und die Nutzung von außerschulischen Lernorten und Angeboten oder die Teilnahme an Wettbewerben koordiniere. Zudem schaue ich auf die angemessene Umsetzung der Lehrpläne in den MINT-Fächern sowie auf alle anderen Strukturierungen der Lernprozesse im MINT-Bereich.

Info Das zdi-Netzwerk Rhein-Berg Netzwerk Um bei Kindern und Jugendlichen den Spaß an Naturwissenschaften zu fördern, gibt es im Rheinisch-Bergischen Kreis ein Netzwerk aus Kitas, Schulen, Hochschulen, Unternehmen, außerschulischen Lernorten und anderen Akteuren. Ziele Forschung und Technik sollen hautnah erlebbar gemacht werden. Kinder sollen Zusammenhänge entdecken und Aufgaben lösen. www.rbk.direkt.de/zdi-uebersicht.aspx

Warum sind die MINT-Fächer wichtig für eine gute Allgemeinbildung?

Pesch Nun, ich glaube, dass unsere Zukunft in ganz großem Maße von diesen abhängt. Einerseits im biologischen Bereich – das sieht man gerade ganz aktuell in der Corona-Pandemie. Ohne die MINT-Fächer, die die sehr schnelle Entwicklung von Impfstoffen ermöglicht haben, wären wir der Pandemie letztlich hilflos ausgeliefert. Das bezieht sich aber auch auf die aktuelle Forschung und moderne Bekämpfungsstrategien von anderen Krankheiten, etwa Krebs; AIDS oder Demenz und viele andere. Aber auch in den Bereichen Umwelt, Industrie und Technik gibt es viele zu lösende Probleme – wie Weiterentwicklungen zur Nutzung von mobilen und alternative Energiequellen, begrenzte fossile Rohstoffe, die Kunststoff-Umweltbelastung durch Müll und Mikroplastik und vieles mehr. Und nicht zu vergessen, die gesamte Digitalisierung beruht letzten Endes auf MINT. Ich denke, unsere ganze moderne Welt ist im Moment auf Problemlösungen angewiesen. Neue innovative Wege müssen gegangen werden – auf diese bereiten die MINT-Fächer unsere Schüler vor.

Wie wichtig sind sie, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken?

Pesch Das versuchen wir, indem wir den Schülern ermöglichen, genau in diesen Bereiche Kompetenzen und Wissen zu erlangen, in denen der Mangel herrscht – und dazu gehören die MINT-Fächer auch. Übrigens haben wir beides im Blick – sowohl Mangel in Ausbildungsberufen als auch bei Studium basierten Berufen. Wir arbeiten etwa ganz eng mit dem zdi-Netwerk MINT Rhein-Berg in Bergisch Gladbach zusammen. Alle vier bis fünf Monate gibt es hier Treffen, bei denen uns u.a. auch Partner für mögliche Ausbildungsberufe in unserer Region vorgestellt werden. Außerdem gibt es Verknüpfungen zu den Universitäten Wuppertal oder Köln. Dort nehmen immer wieder interessierte und qualifizierte Schüler unseres Gymnasiums an Schnupper-Vorlesungen oder -Kursen teil. So versuchen wir, ihnen die Berufswelt im MINT-Bereich schmackhaft zu machen.

Haben es die MINT-Fächer heute immer noch schwer bei den Schülern?

Pesch Ja, das glaube ich schon. Denn sie erfordern eine tiefe inhaltliche Basis und ein komplexes Denken. Das ist ein Anspruch, der durchaus hoch ist. Und der manchem Schüler vielleicht auch Angst macht.

Wie kann man dieser Angst begegnen?

Pesch Wir versuchen das mit motivierender Kontextorientierung im Unterricht. Wir wollen zeigen: Das sind alles interessante Fragen – und man kommt nicht umhin, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen, wenn man zur Beantwortung dieser Fragen beitragen – und sie auch verstehen – will.

Gibt es da nach wie vor den Unterschied zwischen den Geschlechtern?

Pesch Jein, das können wir bei uns an der Schule eigentlich nicht beobachten. Gerade in Biologie sind immer viele Mädchen bei der Kurswahl aktiv, da geht das Verhältnis eher in Richtung der Mädchen. In Mathematik und Chemie ist es fast ausgeglichen, nur in der Physik sind es mehr Jungen.

Wie erklären Sie sich das?

Pesch Vielleicht spielt es eine kleine Rolle, dass wir relativ viele weibliche MINT-Lehrkräfte haben. Das kann einen Vorbild-Effekt haben. Außerdem legen wir Wert darauf, dass die Lernkontexte sowohl Mädchen als auch Jungen ansprechen. Zudem werben wir natürlich für unseren MINT-Bereich. Die Wichtigkeit davon wurde uns deutlich, als im vergangenen Jahr corona-bedingt kein Präsenzabend zu den Differenzierungsfächer stattfand, bei dem sich normaler Weise die einzelnen Wahlfächer vorstellen können. Normalerweise akquirieren wir dadurch auch sehr viele Mädchen für die MINT-assoziierten Differenzierungsfächer. Das fiel weg, und man hat es an den Zahlen gemerkt – der eine oder andere Kurs konnte so nicht eingerichtet werden.

Kann jeder Schüler Mathematik oder Physik verstehen?

Pesch Ja, ich glaube das schon. Natürlich kann der eine oder andere Sprachen vielleicht besser als Mathematik. Aber dass man es so gar nicht begreift, glaube ich nicht. Ich denke eher, dass viele Schüler sich das einreden lassen, so nach dem Motto: „Ach, Mathe, das habe ich auch nie kapiert“. Aber es ist sicherlich so, dass nicht jeder es in die höchsten MINT-Ebenen schaffen will oder kann. Aber die Grundprinzipien kann jeder nachvollziehen und dabei mitmachen.

Wie kann man allgemein Kinder und Jugendliche an die MINT-Fächer heranbringen?

Pesch Eigentlich sollten die Fragen doch von allein aufkommen: Wie funktioniert die Welt? Denn so vieles, was in unserem Alltag abläuft, kann durch MINT-Fächer erklärt oder tiefer erkundet werden. Das müssen wir den Schülern klarmachen: MINT-Fächer erklären das Leben. Ganz einfach gesagt: Wenn du hinfällst, war das die Schwerkraft. Und wer das verstehen lernen will, muss sich zwangsläufig mit MINT beschäftigen.

Was wird dazu am Gymnasium gemacht?

Pesch Auf unserer Planungsliste steht, dass wir in der Unterstufe bereits außerunterrichtlich stärker motivieren wollen. Beispielsweise wollen wir MINT-Nachmittage anbieten, bei denen den Kindern MINT-Aspekte und Zusammenhänge präsentiert werden oder sie selbst kleine Phänomene erkunden. Außerdem haben wir im Schuljahr 2019/2020 eine MINT-AG gegründet, um die Schüler auf die Teilnahme an Wettbewerben wie Jugend forscht und andere vorzubereiten. Auf diese Weise versuchen wir diese dann auch im gesamten Schulleben wieder präsenter zu machen. Hier möchten wir zukünftig noch viel mehr anbieten, um Neugier zu wecken und freiwilliges Engagement zu ermöglichen.

Kann man auch schon früher damit anfangen – an der Grundschule oder gar im Kindergarten?

Pesch Auf jeden Fall, das kann etwa mit kleinen Experimenten gemacht werden. Ich glaube auch, dass hier schon viel gemacht wird – das sehe ich etwa daran, dass viele Grundschulkinder und teilweise auch schon Kindergartenkinder sich oft schon intensive Gedanken über naturwissenschaftliche Verknüpfungen und Zusammenhänge machen. Unsere Überlegungen gehen auch dahin, direkt in Klasse 5 diese Interessen noch stärker zu fördern.

Wie wichtig sind hier auch außerschulische Bereiche, etwa Museen?