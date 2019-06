Sekundarschule Wermelskirchen : Neue Unterrichtsmethoden für mehr Vielfalt

Wermelskirchen Die Sekundarschule hat ein Zertifikat des Landes NRW bekommen. Das weist die Lehrer als Fachleute darin aus, besonders individuell auf die Schüler eingehen zu können. Was das für den Schullalltag bedeutet.

„In Vielfalt geeint“ – so lautet das Motto der Europäischen Union. Was das mit der Sekundarschule in Wermelskirchen zu tun hat? „Ich wünsche mir, dass wir dieses Motto übernehmen“, sagte Lehrer Moritz Lohmann bei einer Feierstunde am Montag. Da bekam die Schule nämlich das Zertifikat „Vielfalt fördern“ des Landes NRW überreicht. Während dieses Projektes lernten die Lehrer in Fortbildungen über zweieinhalb Jahre, wie sie künftig den Unterricht so gestalten können, dass jeder einzelne Schüler besser gefördert werden kann.