Bildungsnetzwerk im Rheinisch-Bergischen Kreis : Lehrer produzieren in der „Digitalwerkstatt“ Videos

Rhein-Berg Ob Videotutorials, Erklärvideos oder Video-Blogs: Kinder und Jugendliche nutzen YouTube häufig zum Lernen und um sich zu informieren. Das ist kaum verwunderlich, denn Social Media sind nicht mehr aus ihrem Alltag wegzudenken.

Die Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk des Rheinisch-Bergischen Kreises hat in Zusammenarbeit mit Film+Schule NRW für pädagogische Lehr- und Fachkräfte die Digitalwerkstatt „Erklärvideos analysieren und produzieren“ angeboten. In dem Workshop lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene YouTube-Formate kennen. Zudem zeigten ihnen Uwe Leonhardt und Ann Kristin vom Ort von Film+Schule NRW, wie sie selbst Erklärvideos mit einer Kamera oder dem Smartphone drehen können. Diese können fachliche Inhalte kurz und anschaulich auf den Punkt bringen. Eva Kaufmann vom Bildungsnetzwerk betonte zudem: „Kinder und Jugendliche müssen erst lernen, den Wahrheitsgehalt von Medieninhalten zu beurteilen. Die kritische Auseinandersetzung im Unterricht fördert somit einen sicheren und selbstbestimmten Umgang mit Medien und schützt vor Manipulation und Fremdbestimmung im Netz.“

Gemeinsam gestalteten die Lehrerinnen und Lehrer im Workshop Erklärvideos im Legetrick-Stil, die mit Playmobilfiguren, Papier und Stift sowie einer Stimme im Off einzelne Themen anschaulich vermitteln. Es entstanden beispielsweise Filme, die in zwei bis drei Minuten humorvoll erklären, wie das Weihnachtsfest entstand oder was in Notfällen zu tun ist.