Innenstadt Wermelskirchen : Nachmieter gesucht – manchmal gefunden

Der Eigentümer des Gebäudes, in dem sich das ehemalige Möbelgeschäft „Von den Eichen“ befand, erwägt einen Verkauf der Immobilie. Fotos (2): Solveig Pudelski. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen In der Innenstadt stehen einige Ladenlokale leer. Eine Nachfrage ist da, aber nicht immer findet sich ein passender Nachmieter.

Leerstände von Ladenlokalen sind so etwas wie ein Seismograph für die Attraktivität oder auch Situation in der jeweiligen Innenstadt. Viele dauerhafte Leerstände stehen symbolisch für den Niedergang des Einkaufsstandorts. Davon kann in Wermelskirchen nicht die Rede sein, die Anzahl leerstehender Geschäftsräume im Innenstadtkern ist noch überschaubar. Erst am Montag wurde ein Obst- und Gemüsegeschäft auf der Kölner Straße neu eröffnet. „Ich freue mich sehr darüber. Denn eine Möglichkeit, frisches Obst und Gemüse einzukaufen, hat uns hier lange gefehlt“, sagt Natalie Rödder, eine der ersten Kundinnen am Montag.

Das weiß auch Inhaberin Nino Köroglu. Bei einem Spaziergang mit ihrer Familie vor wenigen Monaten hielt die zweifache Mutter Ausschau nach einem Geschäft, in dem sie Äpfel und Bananen für die Kinder kaufen kann – vergeblich. „Deswegen und weil ich Wermelskirchen sehr mag, kam mir die Idee für den Laden“, erzählt Köroglu, die derzeit mit ihrem Mann und den beiden Kindern in Wuppertal lebt. In den vergangenen Monaten haben sie einiges in dem ehemaligen Teegeschäft umgebaut und bieten jetzt Vitamine in Hülle und Fülle an. „Wir hoffen, dass die Kunden zufrieden sind und unser Angebot wahrnehmen“, sagt die gebürtige Griechin. Eine Erweiterung des Sortiments um griechische Feinkost sei noch in Überlegung. „Erstmal fange ich aber mit Obst und Gemüse als Basis an“, sagt sie. Und wenn es so läuft, wie sie es sich vorstellt, könnten sie und ihre Familie sich gut vorstellen, nach Wermelskirchen zu ziehen.

Inhaberin Nino Köroglu hat ihren Obst- und Gemüseladen am 6. Januar in der Wermelskirchener Innenstadt eröffnet. Foto: Deborah Hohmann

Info Einige Beispiele von Neuvermietungen Kölner Straße In jüngster Vergangenheit fanden sich Nachmieter für leerstehende Geschäftsräume. Dazu zählt der Krämerladen, Geschäft „Art-Möbel Effekt“ an der unteren Kölner Straße, die Wein-Bar, und das Gesundheitszentrum 360°. Telegrafenstraße Derzeit steht nur das ehemalige Wäsche-Geschäft noch leer.

Bei der Vermietung von Ladenlokalen spielen Kriterien wie Lage, Mietpreis, Parkplatzsituation, Zustand des Objekts und das Umfeld eine Rolle. Als Top-Lage bezeichnet Rolf Paffrath das Ladenlokal, das er als Eigentümer an die Inhaberin des Wäschefachgeschäfts „Die Büste“ an der Telegrafenstraße 16-20 vermietet hatte. Einen Nachmieter habe er bisher nicht gefunden. „Es haben sich eine Reihe von Mietinteressenten gemeldet, aber viele haben eine illusionäre Vorstellung“, sagt der Vermieter. Einer wollte einen Gemüseladen eröffnen, ein anderer eine Kneipe. „Ich möchte an jemanden vermieten, der langfristig mietet“, sagt Paffrath. Ihm schwebt ein Fachgeschäft vor, oder auch eine Arztpraxis, ein Labor oder Ähnliches, „aber bitte kein Zockerparadies“.

In der ehemaligen „Engel-Apotheke“ an der Kölner Straße ist vorübergehend eine Galerie eingezogen. Foto: Solveig Pudelski

Rolf Paffrath investiert, um die Immobilie aufzuwerten. Derzeit ist das Gebäude eingerüstet. Fassade und Dach werden saniert. Interessenten fänden nach Abschluss der Arbeiten ein ansprechenes Ambiente vor. Zum Ladenlokal gehören fünf Parkplätze. Rolf Paffrath sieht die große Konkurrenz in Online-Shops. Innenstädte müssten mit Aufenthaltsqualität punkten, wenn sie dagegen halten wollten. Er rechnet damit, dass sein Gewerbeobjekt durch die Nähe des neuen Einkaufsstandorts auf dem Loches-Platz profitieren werde.

In die ehemalige Engel-Apotheke an der Kölner Straße 10 ist vorübergehend eine Galerie eingezogen. Der Kölner Künstler Jörg Flackskamp stellt seine Werke zum Verkauf aus. „Wir wollten kein schwarzes Loch, keinen Leerstand“, sagt Michael Klatt, Ehemann der Apothekerin Veronika Klatt. Das rund 125 Quadratmeter große Ladenlokal solle langfristig vermietet werden. „Vorher muss noch das Inventar der Apotheke ausgebaut werden“, so Klatt. Eine Renovierung der Geschäftsräume solle aber erst erfolgen, wenn ein Nachmieter unter Vertrag ist und somit fest steht, wie die Räume genutzt werden.

Auch Rainer Peitz, bis 2018 Inhaber des Traditionsgeschäfts „Möbel von den Eichen“ verbuchte etliche Anfragen für sein leerstehendes Ladenlokal, das mit 1000 Quadratmetern Fläche zu den großen Objekten zählt. „Das hätte nicht funktioniert. Die Mietinteressenten hätten kein Plus erwirtschaften können.“ Die Geschäftsräume liegen zentral, aber es fehlten die Laufkundschaft und Parkplätze. Nun erwäge er einen Verkauf des Gebäudes, in dem sich auch vier Wohnungen befinden. Ein Umbau des Erdgeschosses in Wohnungen sei im Übrigen rechtlich nicht möglich.

Wesentlich kleiner ist das Ladengeschäft an der Kölner Straße 27 mit 60 Quadratmetern, das ebenfalls seit einigen Monaten leersteht. Andreas Hoh von der Immobiliengesellschaft Ilo, die seit vergangenem Sommer einen Nachmieter sucht, berichtet von verschiedenen Interessenten. „Es scheitert immer wieder an denselben Faktoren: Lage und Parkplatzsituation“, so Hoh. Die Miete mit 500 Euro kalt sei realistisch und könne seines Erachtens nicht das Problem sein.