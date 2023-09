Kabarett in Wermelskirchen Lebensweisheiten von und mit Stefan Waghubinger

Darin ging es in einer recht lakonischen Art und Weise um Beziehungen, Erinnerungen und das Leben an sich. Dabei seien Erwartungen oft gar nicht so zuverlässig. „Schon als kleiner Bub habe ich ganz oft genau gewusst, was kommen würde – und dann kam es ganz anders.“ Auch in der Beziehung sei das so. Da habe er immer genau gewusst, was von seiner Frau komme und dann habe sie doch wieder ganz anders reagiert. Vielleicht kamen so Situationen wie diese zustande: „Ihr wurde es zu eng in der Beziehung, ich habe dann gesagt, vielleicht brauchen wir mehr Nähe. Sie hat dann gesagt: Ja, ich brauch mehr Nähe, aber vor allem zu Dingen, die weit weg von Dir sind.“ Tja, nun.

Er müsse dann aber damit aufhören, weil sonst wirke er traurig, was er ja gar nicht sei. „Ich bin gar nicht traurig“, sagte er folgerichtig. Und dann kam einer jener Sätze mit lapidar-philosophischer Erkenntnis völlig nonchalant um die Ecke: „Da hat man mal einen Grund, traurig zu sein und dann ist man es gar nicht.“ Ein Hammer-Satz, der deutlich machte, auf welchem Niveau Waghubinger sich bewegte. Noch so ein Satz, der quasi aus dem Nichts heraus strahlte, war dieser, zwar bezogen auf eine elektrische Zahnbürste, aber durchaus ganz global zum Leben passend und als Gesellschaftskritik lesbar: „Die Maschinen brauchen immer mehr Energie, die Menschen haben dafür immer weniger.“