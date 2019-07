Lebenshilfe Bergisches Land in Wermelskirchen will Haus Hammerstein kaufen : Lebenshilfe – bald Mietwohnungen statt Wohnheime

Wermelskirchen Es wird ab dem 1. Januar 2020 keine Wohnheime mehr bei der Lebenshilfe Bergisches Land geben. Darüber informierte der Geschäftsführer der beiden GmbHs, Axel Pulm, jetzt die Mitglieder des Vereins Lebenshilfe auf der Jahreshauptversammlung.

Pulm blickte auch in die Zukunft der Werkstatt am Standort Wermelskirchen. „Das Gebäude ist einfach in die Jahre gekommen, das sieht man ihm an. Wir sind derzeit in der Diskussion, ob und was wann umgebaut und renoviert werden soll“, sagte Pulm. Außerdem sei man in Verhandlung mit dem Landesverband der Lebenshilfe über den Kauf des Haus Hammerstein an der Wupper-Talsperre. „Wir sind uns weitgehend einig, jetzt müssen die Gesellschafter entscheiden. Wir sind aber zuversichtlich, dass es klappt“, sagte Pulm.