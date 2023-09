Bildung in Wermelskirchen Reise nach Afrika – Lautstarkes Trommelfinale in der Waldschule

Der Trommelerzähler Markus Hoffmeister, eigentlich Diplom-Theologe, Theaterpädagoge und Musiker war von Mittwoch bis Freitag an der Waldschule und hatte seine „Trommelgeschichten“ mitgebracht. Kinder aller vier Schulklassen hatten am Projekt teilgenommen, das, so Konrektorin Melanie Burghoff zum ersten Mal in der Waldschule angeboten wurde. „230 Kinder mit 230 Trommeln waren mit auf die Reise nach Afrika genommen worden“, sagte sie. Am Freitagnachmittag gab es dann die „Trommelreise“ als Abschlusspräsentation zu sehen – und vor allem zu hören.