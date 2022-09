Neues Café in Wermelskirchen : Trotz Krisen einen Lebenstraum erfüllt

Laura Stark (l.) und Lisa Schulte eröffnen am 2. Oktober ih r Bistro-Café „Das süße Leben“. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Hohe Preise bei Energie oder Waren und vermeintlich schlechte Zeiten für die Gastronomie halten Laura Stark und Lisa Schulte nicht von der Neueröffnung ihres Bistro-Cafés „Das süße Leben“ ab. Der Startschuss fällt am Sonntag, 2. Oktober.

Schon zu Zeiten ihrer Freundschaft als Schülerinnen träumten sie von einer Strandbar namens „Ananas“. Diesen Lebenstraum setzen die beiden Wermelskirchenerinnen Laura Stark und Lisa Schulte nun in die Tat um. Allerdings: Die „Ananas“ ist lediglich in Form eines großen goldenen Deko-Stücks vertreten. Das Bistro-Café, das die 34- und 33-Jährige am Sonntag, 2. Oktober, eröffnen, trägt den vielversprechenden Namen „Das süße Leben“. Der Standort ist an der Thomas-Mann-Straße, wo sich zuletzt das Café „Tilley“ befand, von deren Betreibern Laura Stark und Lisa Schulte das Inventar übernommen haben.

„Wir sind seit bestimmt 20 Jahren befreundet. Uns hat der Gedanke eines gemeinsam geführten Cafés immer begleitet. Wir wollen damit unsere Erfüllung finden, unseren Traum Wirklichkeit werden lassen“, sagt Lisa Schulte im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Duo für „Das süße Leben“ ist dabei beruflich eigentlich schon einen Weg gegangen: Lisa Schulte war in der Reisebranche tätig, landete durch Corona in Kurzarbeit und dachte spätestens dadurch über eine Neuorientierung nach. Laura Stark saß bis zur weichenstellenden Entscheidung mit ihrer Freundin bei der Stadt Köln als Landschaftsarchitektin beruflich fest im Sattel. „Wir haben ein nebenberufliches Psychologie-Studium aufgenommen. Dabei haben wir Menschen kennengelernt, die uns inspiriert haben, was uns den Mut gegeben hat, das Café zu starten“, berichtet Lisa Schulte: „Und dann hatten wir das Glück, dass uns das Leben, dieses Ladenlokal, für das ein Betreiber gesucht wurde, vor die Füßen geworfen hat.“

Info Neues Gastro-Leben an bekanntem Standort Öffnungszeiten Geöffnet hat das Bistro-Café „Das süße Leben“ am Mittwoch und Donnerstag je von 9 bis 17, am Freitag von 9 bis 22, am Samstag von 10 bis 22 sowie am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. „Das süße Leben“ befindet sich an der Thomas-Mann-Straße , wo zuletzt das Café „Tilley“ und vormals der „Bierhahn“ waren.

Preissteigerungen bei Energie oder Waren, die nach wie vor schwelende Corona-Krise und ihre Folgen sowie die nicht zuletzt durch das geänderte Freizeitverhalten der Menschen belastete Gastronomie nehmen Lisa Schulte und Laura Stark zwar zur Kenntnis, wollen sich davon jedoch nicht abhalten lassen. „Es ist nie die richtige Zeit für so eine Entscheidung, denn irgendwas ist immer“, ist Lisa Schulte überzeugt davon, dass „Das süße Leben“ viele Stammkunden finden wird: „Die Leute wollen sich treffen, sich begegnen und wollen eine schöne Zeit haben.“ Laura Stark ist sich sicher, dass auch der „Lokal-Bonus“ zum Erfolg beitragen wird: „Wir sind beide Wermelskirchenerinnen und kennen sehr viele Leute. Und die lassen sich das Rausgehen, die Begegnung und die Gespräche nicht nehmen.“ Letztlich treffe sie eine Nachzahlung bei Strom oder Gas ja auch persönlich, meint Laura Stark: „Aber einen guten Cappuccino gehe ich trotzdem gerne trinken.“ Ziel solle es sein, mit „Das süße Leben“ einen Treffpunkt zu schaffen, der den Zusammenhalt stärkt. „Nach jeder Krise entsteht etwas Neues, aus jeder Krise geht auch etwas Gutes hervor. Für uns fühlt sich die Neueröffnung jetzt richtig an. Wir wollen die Leute mitreißen, zuversichtlich nach vorne zu schauen“, zeigen sich Laura Stark und Lisa Schulte voller Optimismus.

Ihr Angebot im Bistro- und Café-Stil reicht von süß bis herzhaft mit Pancakes, Frühstücks-Bowls, Croissants und Brötchen, Omelette, Röstbrot, Tagesgerichte und -suppen oder Baguettes mit selbstgemachten Dips. Hinzu kommen diverse Kaffee-Varianten, eine vielfältige Wein-Auswahl und auch Cocktails. „Und die in Wermelskirchen bekannte Milchreis-Torte des ehemaligen Café Floeck lebt wieder auf“, sagt Lisa Schulte, die Nichte des Café Floeck-Betreibers ist. Das Angebot spreche auch Veganer und Vegetarier an. Laura Stark ergänzt: „Wir legen Wert auf Qualität und eine besondere Auswahl.“ Nicht zuletzt Einflüsse von vielen Reisen spiegelten sich genauso wider wie gesammelte Erfahrungen in Gastronomie-Nebenjobs.