Ausstellung in Wermelskirchen Laternen verzaubern in der Schwanenschule

Die Feuerwehr aus Eipringhausen hat ein Ausstellungsstück zur Verfügung gestellt, das einen perfekten Platz in einer Szene gefunden hat. Eine Kollegin hat ihren Gartenbrunnen mit in die Aula gebracht. Jede Laternengruppe hat so ihren besonderen, individuellen Platz bekommen – in der Ausstellung und in der Stadtgeschichte. „Wir haben schon vorher ein bisschen darauf geachtet, welche Laternen in diesem Jahr gebaut werden“, sagt Ilona Brand, „damit wir auch eine Geschichte erzählen konnten.“