Endspurt in Wermelskirchen : Last-Minute-Geschenkideen für Spontane

Endspurt in Wermelskirchen

Wermelskirchen Für viele kommt Weihnachten doch immer wieder überraschend. Doch Heiligabend muss niemand leer ausgehen. Hier einige Vorschläge, die die Redaktion zusammengetragen hat.

Für Experimentelle Im Teeparadies „Eisenmenger“ an der Kölner Straße gibt es den passenden Weihnachtstee mit Zimt und Gewürzen, 100 Gramm kosten fünf Euro. Wer etwas Neues probieren möchte, liegt vielleicht mit „Santa’s Hanftrunk“ richtig: 100 Gramm kosten 6,90 Euro. Der Bio-Tee enthält Hanf und soll eine gesunde, beruhigende Wirkung haben. Teeparadies , Kölner Straße 27.

Für Individuelle Ausgefallene Mode, Accessoires und Dekoration gibt es bei „Kö 3“ . Allein die Auswahl an bunten Schals ist besonders groß und reicht von 12,90 Euro bis zu 100 Euro. Das Geschäft hat sich auf Einzelstücke konzentriert – Wermelskirchen ist immerhin keine Weltstadt, und wer einer modebewussten Dame eine Freude machen will, kann sicher sein, dass niemand genau so gekleidet ist wie sie. Bis Weihnachten sind alle Artikel um 50 Prozent reduziert.