Landwirtschaft in Wermelskirchen Bauern kündigen für Montag Proteste an

Die Landwirte in Wermelskirchen kündigen Proteste für kommenden Montag an. „Wir werden uns den Aktionen der Landwirte in ganz Deutschland anschließen“, sagt Ortslandwirt Torsten Mühlinghaus, „und das wird auch den Berufsverkehr am Montagmorgen betreffen.“ Schon in aller Frühe, voraussichtlich ab 6 Uhr, würden Trecker an den Autobahnauffahrten in Wermelskirchen und Burscheid den Verkehr „beruhigen“ — für rund vier Stunden. Gegen 9 Uhr startet dann ein Treckerkorso Richtung Bergisch Gladbach. „Der wird auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben“, kündigt Mühlinghaus an. Die Landwirte machen sich dann auf den Weg Richtung Kreisstadt, um hier ihren Protest gegenüber politischen Vertretern klar zu machen. Rund 50 Schlepper werden sich auf den Weg nach Bergisch Gladbach machen.