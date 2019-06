Landwirtschaft in Wermelskirchen : Landwirte kämpfen um ihre Existenz

Vertrockene Maisfelder, wie 2018 in der Dingdener Heide, soll es 2019 nicht geben, so die Einschätzung von Torsten Mühlinghaus. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wermelskirchen Der trockene Sommer steckt den Landwirten noch in den Knochen. Aber Torsten Mühlinghaus blickt optimistisch auf die neue Saison – wären da nur nicht neue Verordnungen und Auflagen.

Wenn Torsten Mühlinghaus früh am Morgen das Haus verlässt und die paar Schritte zum Melkstand geht, dann bleibt er manchmal für einen Augenblick stehen. Dann hört er die Vögel, die singen, dann blickt er über die Felder in Mittelrautenbach und atmet die frische, unverbrauchte Luft ein und sieht seinen Kühen beim Grasen zu. „Dann ist dieser Beruf der schönste der Welt“, sagt der Landwirt.

Dann denkt er an den Milchpreis, mit dem er aktuell leben könne. Er denkt daran, dass der erste Schnitt bereits erledigt ist, dass Mais und Getreide gut wachsen und der zweite Schnitt folgt. „Die Panikmache vor dem nächsten trockenen Sommer ist Quatsch“, sagt Mühlinghaus. Jedes Jahr sei anders. Zwar würden die Landwirte noch immer mit den Folgen des trockenen Sommers 2018 kämpfen. „Ich kann mich seit Tschernobyl an kein Jahr erinnern, in dem uns die Gras-Silage ausgegangen ist“, sagt Mühlinghaus. Wegen der Trockenheit im vergangenen Jahr, kam das nun wieder vor. Landwirte mussten Futter für ihre Tiere zukaufen, weil die Felder nicht genug hergaben. Das war teuer. „Die Reserven im Boden sind noch lange nicht wieder aufgefüllt“, sagt Mühlinghaus, „dafür müsste es vier Wochen durchregnen.“ Aber das Frühjahr sei längst nicht so trocken gewesen wie im vergangenen Jahr. Und es falle gerade genug Regen. Deswegen blickt er morgens dann auch ganz zufrieden über die Felder. Allerdings werden mit dem Tag dann auch die Probleme wach. „Für immer mehr Landwirte werden die Probleme existenziell“, sagt Mühlinghaus und denkt an jene Betriebe, die die Segel gestrichen haben – weil sie von ihren Höfen nicht mehr leben konnten, weil die nächste Generation sich nicht mit den höher werdenden Hürden abplagen wolle.

Info Die Entwicklung der Milchpreise Foto: Moll, Jürgen (jumo) Börse Aktuell bekommen Landwirte an der Kieler Rohstoffbörse 36 Cent für den Liter Milch. Der Preis sei leicht gestiegen, liegt aber unter dem Vorjahreswert. Torsten Mühlinghaus ist trotzdem ganz zufrieden: „Wir sind hier ja nicht für Reichtümer angetreten.“ Weltmarkt Nach dem trockenen Sommer im vergangenen Jahr, der auch weniger Milch fließen ließ, hatten auch die bergischen Landwirte eigentlich mit einer deutlichen Preissteigerung gerechnet. „Aber der weltweite Handel hat die Preise unten gehalten“, sagt Mühlinghaus. Dann werde eben Milch aus dem Ausland geordert. „Damit vervielfacht sich dann der Preis für Milch im Ausland“, sagt Mühlinghaus, „daran denkt nur keiner.“

Dann kommt Mühlinghaus auf das Thema „Düngeverordnung“ zu sprechen. Im Bergischen sei die Welt eigentlich noch in Ordnung, sagt der Landwirt. Die roten Gebiete, und die liegen vor allem am Niederrhein, haben neue Auflagen bekommen, um das Wasser zu schützen. „Das Problem ist nur: Jetzt wird nicht auf eine seriöse Auswertung gewartet“, sagt der Landwirt. Nur wenige Monate, nachdem die Verordnung in Kraft getreten sei, habe man die Werte erneut gemessen. „Da kann sich natürlich noch gar kein Erfolg einstellen“, sagt Mühlinghaus. Anstatt der Landwirtschaft Zeit zu geben, werde die nächste Verordnung auf den Weg gebracht. Mit diesem „ganz-schnell“-Verfahren würde das Vertrauen der nächsten Generation auf eine harte Probe gestellt. „Da machen viele einfach nicht mehr mit“, sagt Mühlinghaus.