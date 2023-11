Im Dezember in Wermelskirchen Landwirte bereiten nächste Lichterfahrten vor

In diesem Jahr setzen die Landwirte und der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ nun auf eine neue Idee: Die Lichterfahrt „Ein Funke Hoffnung“ der Landwirte kehrt zu ihren Wurzeln zurück. Zwischen 30 und 40 Trecker machen sich am 2. Dezember auf den Weg durch die Stadt, durch Dhünn und Dabringhausen – vorbei an den großen Pflegeeinrichtungen. Aber: ohne anzuhalten. „Diese Entscheidung haben wir auch aus Sicherheitsgründen getroffen“, erklärt Torsten Mühlinghaus und erinnert an die großen Schlepper und die Menschenmassen in der Telegrafenstraße im vergangenen Jahr.